Les Monts de Visan randonnée pédestre Espace Gérard Sautel Visan
Les Monts de Visan randonnée pédestre Espace Gérard Sautel Visan dimanche 7 juin 2026.
Visan
Les Monts de Visan randonnée pédestre
Espace Gérard Sautel Chemin de Claron Visan Vaucluse
Tarif : 10 – 10 – EUR
pour la formule repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 12:30:00
Date(s) :
2026-06-07
Randonnée dans les Monts de Visan. 3 parcours au choix 4.6 km, 13 km, 15 km. Randonnée à 10 € avec accueil, ravitaillement, tee-shirt et cadeau offert)
A partir de 11h formule hot-dog, frites, glace, boisson, café pour 10 €
.
Espace Gérard Sautel Chemin de Claron Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 97 25 point-tourisme-visan@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Hiking in the Monts de Visan. 3 routes to choose from: 4.6 km, 13 km, 15 km. Hike at 10 ? with welcome, refreshments, T-shirt and gift.)
From 11 a.m. hot dog, French fries, ice cream, drinks and coffee for 10 ?
L’événement Les Monts de Visan randonnée pédestre Visan a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
À voir aussi à Visan (Vaucluse)
- Vide Grenier Visan 24 mai 2026
- MONTS DE VISAN Espace Gérard Sautel Visan 7 juin 2026
- Fête Médiévale de Visan soirée spectacle de feu le samedi sur la place du Château Visan 13 juin 2026
- Paëlla, karaoké et initiation Line Dance Visan 4 juillet 2026