Les Monts de Visan randonnée pédestre Espace Gérard Sautel Visan

Visan

Les Monts de Visan randonnée pédestre

Espace Gérard Sautel Chemin de Claron Visan Vaucluse

Tarif : 10 – 10 – EUR

pour la formule repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 12:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Randonnée dans les Monts de Visan. 3 parcours au choix 4.6 km, 13 km, 15 km. Randonnée à 10 € avec accueil, ravitaillement, tee-shirt et cadeau offert)

A partir de 11h formule hot-dog, frites, glace, boisson, café pour 10 €

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Espace Gérard Sautel Chemin de Claron Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 97 25 point-tourisme-visan@wanadoo.fr

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English :

Hiking in the Monts de Visan. 3 routes to choose from: 4.6 km, 13 km, 15 km. Hike at 10 ? with welcome, refreshments, T-shirt and gift.)

From 11 a.m. hot dog, French fries, ice cream, drinks and coffee for 10 ?

L’événement Les Monts de Visan randonnée pédestre Visan a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes