Visan

Vide Grenier

Espace Gérard Sautel Visan Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 08:00:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Vide grenier

Buvette et petite restauration

10€/empl

inscription obligatoire

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Espace Gérard Sautel Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 95 61 frepvisan@wanadoo.fr

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English :

Flea market

Refreshments and snacks

10?/empl

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L’événement Vide Grenier Visan a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes