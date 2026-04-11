Vide Grenier Visan
Vide Grenier Visan dimanche 24 mai 2026.
Visan
Vide Grenier
Espace Gérard Sautel Visan Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Vide grenier
Buvette et petite restauration
10€/empl
inscription obligatoire
.
Espace Gérard Sautel Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 95 61 frepvisan@wanadoo.fr
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English :
Flea market
Refreshments and snacks
10?/empl
registration required
L’événement Vide Grenier Visan a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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