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Vide Grenier Visan

Vide Grenier Visan dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Espace Gérard Sautel

Ville : 84820 Visan

Département : Vaucluse

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Visan

Vide Grenier

Espace Gérard Sautel Visan Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Vide grenier
Buvette et petite restauration
10€/empl
inscription obligatoire
  .

Espace Gérard Sautel Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 95 61  frepvisan@wanadoo.fr

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English :

Flea market
Refreshments and snacks
10?/empl
registration required

L’événement Vide Grenier Visan a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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