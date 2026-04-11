MONTS DE VISAN Espace Gérard Sautel Visan

Visan

MONTS DE VISAN

Espace Gérard Sautel 170 Route de Valréas Visan Vaucluse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 12:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Le FREP organise une randonnée pédestre autour des Monts de Visan.

3 parcours 4,6 km, 13 km ou 15 km

Restauration sur place possible à partir de 11h à 10 € comprenant hot-dog, frites, boisson, glace et café.

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Espace Gérard Sautel 170 Route de Valréas Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 95 61 frepvisan@wanadoo.fr

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English :

FREP organizes a hike around the Monts de Visan.

3 routes: 4.6 km, 13 km or 15 km

On-site catering available from 11 a.m. at 10? including hot dog, French fries, drink, ice cream and coffee.

L’événement MONTS DE VISAN Visan a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes