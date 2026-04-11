MONTS DE VISAN Espace Gérard Sautel Visan
MONTS DE VISAN Espace Gérard Sautel Visan dimanche 7 juin 2026.
Visan
MONTS DE VISAN
Espace Gérard Sautel 170 Route de Valréas Visan Vaucluse
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 12:30:00
Date(s) :
2026-06-07
Le FREP organise une randonnée pédestre autour des Monts de Visan.
3 parcours 4,6 km, 13 km ou 15 km
Restauration sur place possible à partir de 11h à 10 € comprenant hot-dog, frites, boisson, glace et café.
.
Espace Gérard Sautel 170 Route de Valréas Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 95 61 frepvisan@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
FREP organizes a hike around the Monts de Visan.
3 routes: 4.6 km, 13 km or 15 km
On-site catering available from 11 a.m. at 10? including hot dog, French fries, drink, ice cream and coffee.
L’événement MONTS DE VISAN Visan a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
À voir aussi à Visan (Vaucluse)
- R04 Les Monts de Visan Visan Vaucluse 1 mai 2026
- Vide Grenier Visan 24 mai 2026