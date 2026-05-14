Visan

Théâtre en plain air De père en piste

place du jeu de Paume Visan Vaucluse

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 21:00:00

fin : 2026-06-06 23:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Seul en scène; de et par Alexandru Liger

c’est un mélange de Théâtre, clown, mime, jonglage, saxophone, clarinette, du rire et de l’émotion !

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place du jeu de Paume Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 97 25 point-tourisme-visan@wanadoo.fr

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English :

Seul en scène; by and for Alexandru Liger

a mix of theater, clowning, mime, juggling, saxophone, clarinet, laughter and emotion!

L’événement Théâtre en plain air De père en piste Visan a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes