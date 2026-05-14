Théâtre en plain air De père en piste Visan
Théâtre en plain air De père en piste Visan samedi 6 juin 2026.
Visan
Théâtre en plain air De père en piste
place du jeu de Paume Visan Vaucluse
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 21:00:00
fin : 2026-06-06 23:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Seul en scène; de et par Alexandru Liger
c’est un mélange de Théâtre, clown, mime, jonglage, saxophone, clarinette, du rire et de l’émotion !
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place du jeu de Paume Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 97 25 point-tourisme-visan@wanadoo.fr
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English :
Seul en scène; by and for Alexandru Liger
a mix of theater, clowning, mime, juggling, saxophone, clarinet, laughter and emotion!
L’événement Théâtre en plain air De père en piste Visan a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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