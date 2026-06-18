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OLYMPIADES DE L HEREIN Fanny Rinaldi Visan

OLYMPIADES DE L HEREIN Fanny Rinaldi Visan mardi 28 juillet 2026.

Lieu : Fanny Rinaldi

Adresse : Camping de l'Hérein

Ville : 84820 Visan

Département : Vaucluse

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 18.5 18.5

Visan

OLYMPIADES DE L HEREIN

Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan Vaucluse

Tarif : 18.5 – 18.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 19:30:00
fin : 2026-07-28

Date(s) :
2026-07-28

SOIRÉE OLYMPIADES AU CAMPING DE L’HÉREIN ! • Burger maison
• Frites maison
• Dessert
Réservations (avant le 27 juillet) & informations 04 90 41 95 99
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Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 95 99  accueil@campingvisan.com

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English :

OLYMPIC EVENING AT THE CAMPING DE L’H%C9REIN! ? Homemade burger
? Homemade fries
? Dessert
Reservations (before July 27) & information: 04 90 41 95 99

L’événement OLYMPIADES DE L HEREIN Visan a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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