Visan à Rosé Place de la coconière Visan lundi 10 août 2026.

Visan

Visan à Rosé

Place de la coconière Place de la Coconière Visan Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 19:00:00

fin : 2026-08-10 22:00:00

Date(s) :

2026-08-10

Dégustations de vin, petite restauration et musique. Vins en provenance du domaines Au 7ème Clos et Domaine du Clos du Père Clément, musique par Céline.

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Place de la coconière Place de la Coconière Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 97 25 point-tourisme-visan@wanadoo.fr

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English :

Wine tastings, light refreshments, and music. Wines from the Au 7e Clos and Domaine du Clos du Père Clément estates, with music by Céline.

L’événement Visan à Rosé Visan a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes