Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

concert live Fanny Rinaldi Visan

concert live Fanny Rinaldi Visan mardi 18 août 2026.

Lieu : Fanny Rinaldi

Adresse : Camping de l'Hérein

Ville : 84820 Visan

Département : Vaucluse

Début : mardi 18 août 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Visan

concert live

Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 19:30:00
fin : 2026-08-18 22:00:00

Date(s) :
2026-08-18

soirée concert chansons française au camping de l’Hérein, restauration sur place.
  .

Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 95 99 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

French song concert evening at the Hérin campground; food available on site.

L’événement concert live Visan a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

À voir aussi à Visan (Vaucluse)