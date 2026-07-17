Annette Ciné Klub • 19 juillet, Cinéma du Panthéon, Paris
dimanche 19 juillet 2026 · Cinéma du Panthéon · Paris
Informations pratiques
Annette Ciné Klub • 19 juillet Dimanche 19 juillet, 12h00 Cinéma du Panthéon Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-19T12:00:00+02:00 – 2026-07-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-07-19T12:00:00+02:00 – 2026-07-19T15:00:00+02:00
FJORD de Cristian Mungiu
Cinéma du Panthéon 13, rue Victor-Cousin, Paris Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/annette-cine-klub-fjord?_gl=1*1ro2apu*_gcl_au*MTM3ODgyMzkzMC4xNzgwMDU4Mjk2LjEyMzQ5MjgxNzMuMTc4MTE4MjY2Ni4xNzgxMTgyNjY2*_ga*MTE2NjUwOTExMi4xNzcyMDk3NTc1*_ga_39H9VBFX7G*czE3ODMzNDUwMzUkbzY1JGcxJHQxNzgzMzQ1MDM2JGo1OSRsMCRoNDcwODkwMTk3 »}]
Annette ciné klub
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