Apprenez à créer un jardin miniature sous verre ! Maison du Jardinage et du Compostage PARIS
Apprenez à créer un jardin miniature sous verre ! Maison du Jardinage et du Compostage PARIS vendredi 17 juillet 2026.
Réalisez un mini jardin en verre de plantes d’intérieur autonome et économe en eau à moindre coût, reproduisez un écosystème de votre choix.
En guise d’inspiration, plusieurs mini jardins de verre de milieux de vie et styles différents vous seront présentés par l’équipe d’animation dans des bocaux déjà récupérés.
Mini jardins de verre à faire soi-même !
découvrez l’art du terrarium et repartez avec des conseils pour l’entretenir.
Le vendredi 17 juillet 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-17T18:00:00+02:00
fin : 2026-07-17T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-17T15:00:00+02:00_2026-07-17T16:30:00+02:00
Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS
https://www.paris.fr/lieux/maison-du-jardinage-et-du-compostage-1788 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature
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