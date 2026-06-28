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Apprenez à créer un jardin miniature sous verre ! Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

Apprenez à créer un jardin miniature sous verre ! Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

Apprenez à créer un jardin miniature sous verre ! Maison du Jardinage et du Compostage PARIS vendredi 17 juillet 2026.

Lieu
Maison du Jardinage et du Compostage
Adresse
41, rue Paul-Belmondo - Parc de Bercy
Ville
75012 PARIS
Département
Paris
Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Tarif
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Réalisez un mini jardin en verre de plantes d’intérieur autonome et économe en eau à moindre coût, reproduisez un écosystème de votre choix.

En guise d’inspiration, plusieurs mini jardins de verre de milieux de vie et styles différents vous seront présentés par l’équipe d’animation dans des bocaux déjà récupérés.

Succulente ; Crédits : @Maison du jardinage et du compostage – Anne Daubert

Mini jardins de verre à faire soi-même !
découvrez l’art du terrarium et repartez avec des conseils pour l’entretenir.
Le vendredi 17 juillet 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-17T18:00:00+02:00
fin : 2026-07-17T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-17T15:00:00+02:00_2026-07-17T16:30:00+02:00

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy  75012 PARIS
https://www.paris.fr/lieux/maison-du-jardinage-et-du-compostage-1788 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature


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