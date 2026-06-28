Apprenez à créer un jardin miniature sous verre ! Maison du Jardinage et du Compostage PARIS vendredi 17 juillet 2026.

Réalisez un mini jardin en verre de plantes d’intérieur autonome et économe en eau à moindre coût, reproduisez un écosystème de votre choix.

En guise d’inspiration, plusieurs mini jardins de verre de milieux de vie et styles différents vous seront présentés par l’équipe d’animation dans des bocaux déjà récupérés.

Succulente ; Crédits : @Maison du jardinage et du compostage – Anne Daubert

Mini jardins de verre à faire soi-même !

découvrez l’art du terrarium et repartez avec des conseils pour l’entretenir.

Le vendredi 17 juillet 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-17T18:00:00+02:00

fin : 2026-07-17T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-17T15:00:00+02:00_2026-07-17T16:30:00+02:00

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS

https://www.paris.fr/lieux/maison-du-jardinage-et-du-compostage-1788 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature



Afficher la carte du lieu Maison du Jardinage et du Compostage et trouvez le meilleur itinéraire

