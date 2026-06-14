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Réalisation avec des objets de récup’ d’un jardin miniature d’intérieur Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

Réalisation avec des objets de récup’ d’un jardin miniature d’intérieur Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

Réalisation avec des objets de récup’ d’un jardin miniature d’intérieur Maison du Jardinage et du Compostage PARIS vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : Maison du Jardinage et du Compostage

Adresse : 41, rue Paul-Belmondo - Parc de Bercy

Ville : 75012 PARIS

Département : Paris

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Tarif : <p><br></p>

Découvrez l’art du terrarium et repartez avec des conseils pour l’entretenir.

Si possible, merci d’apporter votre bocal.

Venez apprendre à créer votre propre petit jardin miniature sous verre !
Le vendredi 17 juillet 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-17T18:00:00+02:00
fin : 2026-07-17T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-17T15:00:00+02:00_2026-07-17T17:00:00+02:00

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy  75012 PARIS
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