Réalisation avec des objets de récup’ d’un jardin miniature d’intérieur Maison du Jardinage et du Compostage PARIS
Réalisation avec des objets de récup’ d’un jardin miniature d’intérieur Maison du Jardinage et du Compostage PARIS vendredi 17 juillet 2026.
Découvrez l’art du terrarium et repartez avec des conseils pour l’entretenir.
Si possible, merci d’apporter votre bocal.
Venez apprendre à créer votre propre petit jardin miniature sous verre !
Le vendredi 17 juillet 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-17T18:00:00+02:00
fin : 2026-07-17T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-17T15:00:00+02:00_2026-07-17T17:00:00+02:00
Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS
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