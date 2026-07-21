Annette et Lubin Opéra-comique de Justine Favart Bournazel
samedi 22 août 2026 · Bournazel
Informations pratiques
Bournazel
Annette et Lubin Opéra-comique de Justine Favart
Place du foirail Bournazel Aveyron
Tarif : – – EUR
30
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Un opéra-comique à Bournazel !
En complément de la saison de concerts qui a été annoncée depuis des mois, nous avons le plaisir de vous informer que le château accueillera une représentation exceptionnelle de l’opéra-comique Annette et Lubin, écrit par Justine Favart en 1762. Cette œuvre pétillante et légère, qui remporta un succès extraordinaire, comporte toutes les caractéristiques de ce genre lyrique hybride, particulièrement en faveur à la fin du XVIIIe siècle, avec une alternance de dialogues parlés et de scènes chantées. De jeunes amants contrariés, une société rigide qui veut les séparer, le registre est celui de la tendresse et de l’émotion pré-romantique à la façon de Jean-Jacques Rousseau, avec une pointe d’humour.
Ce spectacle vous est présenté en avant-première, dans la mise en scène de Gabrielle Ordas, avant une création à Pézenas en fin d’année, suivie d’une tournée. Il est produit par le Théâtre du Matin, avec le Palazetto Bru-Zane de Venise et l’Université Paul Valéry de Montpellier.
Les réservations sont ouvertes sur le site web du château. 30 .
Place du foirail Bournazel 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 80 81 99 chateau.de.bournazel@gmail.com
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English :
A comic opera by Bournazel!
L’événement Annette et Lubin Opéra-comique de Justine Favart Bournazel a été mis à jour le 2026-07-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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