Journées européennes du patrimoine au village de Bournazel Place du Foirail Bournazel samedi 19 septembre 2026.

Bournazel

Journées européennes du patrimoine au village de Bournazel

Place du Foirail Le Bourg Bournazel Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

BOURNAZEL Place du Foirail Village

Guide papier gratuit aux horaires du château. S’adresser au bureau d’information touristique de Bournazel à l’entrée du château. Ouvert samedi de 14h à 18h. Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Visite guidée dimanche à 14h sur inscription au 05 65 64 46 11. .

Place du Foirail Le Bourg Bournazel 12390 Aveyron Occitanie +33 6 45 27 92 47 tourisme-bournazel@pays-rignacois.fr

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English :

BOURNAZEL ? Place du Foirail Village

L’événement Journées européennes du patrimoine au village de Bournazel Bournazel a été mis à jour le 2026-06-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)