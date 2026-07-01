Visite commentée : découvrez l’histoire du village de Bournazel, Château de Bournazel, Bournazel

Informations pratiques

Visite commentée : découvrez l’histoire du village de Bournazel Dimanche 20 septembre, 14h00 Château de Bournazel Aveyron

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Visite commentée du village de Bournazel

Partez à la découverte de Bournazel, village pittoresque au riche patrimoine.

Au fil de la visite, son histoire, son architecture et ses particularités locales vous seront dévoilées, offrant un regard privilégié sur l’identité de ce bourg de caractère.

Château de Bournazel Place du Foirail, 12390 Bournazel, France Bournazel 12390 Aveyron Occitanie +33565808199 http://www.chateau-bournazel.fr Vers 1530, Charlotte de Mancip, l’héritière du domaine de Bournazel, épouse Jean de Buisson, fils d’une riche famille de banquiers toulousains. Commencée avec l’aile Nord vers 1540, la construction du château est surveillée par Charlotte car Jean va participer à la quatrième et dernière guerre d’Italie en 1544. Quand Jean rentre en 1545, la seconde phase des travaux a commencé. L’escalier d’honneur et l’aile Est en double niveau de galeries rappellent ainsi non seulement la structure des arcs de triomphe romains mais aussi, par la riche sculpture de la façade, les idéaux antiques théorisés en particulier par l’architecte latin Vitruve : les trois ordres architecturaux sont bien visibles sur la façade où une frise représente dieux et personnages antiques dans un programme iconographique complexe. Cette modernité architecturale trouve toute son ampleur dans l’escalier d’honneur. S’opposant à l’architecture défensive de l’ancien château, l’escalier invite au passage vers le jardin. Parking : route de Cayrou.

Visite commentée du village de Bournazel

© Agnès Boyer