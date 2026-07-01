Château de Bournazel : visite guidée, Château de Bournazel, Bournazel

Informations pratiques

Château de Bournazel : visite guidée 19 et 20 septembre Château de Bournazel Aveyron

Tarif préférentiel : 7,50€ (gratuit pour les moins de 6 ans).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Après 18 ans de restauration exemplaire, le château de Bournazel a achevé son projet visant à rendre à ce monument historique toute sa splendeur du XVIe siècle. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les samedi 19 et dimanche 20 septembre, le grand public pourra admirer ce joyau du patrimoine aveyronnais.

Construit par Jean de Buisson et Charlotte de Mancip entre 1540 et 1560, le château de Bournazel est considéré comme l’un des exemples les plus importants de l’architecture du XVIe siècle en Occitanie. La Renaissance, marquée par un retour aux idéaux classiques de la Rome antique, illumine la riche sculpture de sa façade, adoucie par le passage du temps. Les ordres architecturaux classiques de Vitruve s’y superposent, dans un décor exceptionnel où les ornements antiques composent un programme iconographique complexe.

Entièrement pillé après la Révolution, le château abrite aujourd’hui une riche collection de meubles, d’objets d’art et de peintures du XVIe au XVIIIe siècle. Provenant des quatre coins de l’Europe, cette collection a été agrandie au fil des années par les propriétaires, qui ont constitué un véritable château-musée de la Renaissance.

Que ce soit pour une première découverte ou pour admirer l’achèvement de la restauration, les Journées européennes du patrimoine sont l’occasion idéale de visiter le château et ses collections. Menée par un guide, la visite plonge les visiteurs dans l’atmosphère d’un âge d’or disparu.

Le parcours débute au rez-de-chaussée, à travers une succession de salles, chacune dotée de son propre caractère grâce aux collections qui donnent vie aux espaces architecturaux. Décors, meubles et tableaux illustrent l’esprit de la Renaissance. La visite du rez-de-chaussée est complétée par l’impressionnante salle de bal, qui domine le plan de l’aile est. Détruite par un incendie pendant la Révolution, cette grande salle de réception est désormais entièrement restaurée et permet de mieux comprendre Bournazel comme un château de plaisance du XVIe siècle.

La visite se poursuit au premier étage de l’aile nord, où le guide accompagne les visiteurs dans une enfilade de salles correspondant aux anciens appartements privés de Charlotte de Mancip et Jean de Buisson. Ils y découvriront un riche décor, comprenant notamment une fresque, des cheminées sculptées, ainsi que des meubles et tableaux contemporains du château.

Le parcours s’achève par la galerie du premier étage, offrant une vue imprenable sur la cour d’honneur. Une promenade libre permet ensuite de découvrir les extérieurs.

Le jardin du château de Bournazel a été créé par l’architecte responsable de l’aile est et de l’escalier d’honneur au XVIe siècle. Il se compose de deux espaces bien distincts : le verger et le jardin clos, délimité par un grand mur de pierre. Ce dernier abrite des parterres fleuris et taillés, un labyrinthe, des fontaines, une grande pièce d’eau et un jardin de chambres.

Détruit lors des guerres de Religion, puis abandonné au fil des siècles, le jardin a récemment été recréé à partir des résultats de fouilles archéologiques et de recherches en archives. En janvier 2019, ces efforts et ce souci du détail ont été récompensés par le label Jardin remarquable.

Amoureux du patrimoine ou simples curieux, seuls ou en famille, les visiteurs sont invités à vivre une expérience unique en Aveyron à l’occasion des Journées européennes du patrimoine au château de Bournazel.

Château de Bournazel Place du Foirail, 12390 Bournazel, France Bournazel 12390 Aveyron Occitanie +33565808199 http://www.chateau-bournazel.fr Vers 1530, Charlotte de Mancip, l’héritière du domaine de Bournazel, épouse Jean de Buisson, fils d’une riche famille de banquiers toulousains. Commencée avec l’aile Nord vers 1540, la construction du château est surveillée par Charlotte car Jean va participer à la quatrième et dernière guerre d’Italie en 1544. Quand Jean rentre en 1545, la seconde phase des travaux a commencé. L’escalier d’honneur et l’aile Est en double niveau de galeries rappellent ainsi non seulement la structure des arcs de triomphe romains mais aussi, par la riche sculpture de la façade, les idéaux antiques théorisés en particulier par l’architecte latin Vitruve : les trois ordres architecturaux sont bien visibles sur la façade où une frise représente dieux et personnages antiques dans un programme iconographique complexe. Cette modernité architecturale trouve toute son ampleur dans l’escalier d’honneur. S’opposant à l’architecture défensive de l’ancien château, l’escalier invite au passage vers le jardin. Parking : route de Cayrou.

Après 18 ans de restauration exemplaire, le château de Bournazel a achevé son projet visant à rendre à ce monument historique sa splendeur du XVIe siècle. À l’occasion des Journées européennes du les…

© Patrice Thebault