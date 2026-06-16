Annie & the Caldwells New Morning Paris
Annie & the Caldwells New Morning Paris lundi 29 juin 2026.
Émanant du trio gospel-soul mythique Staples Jr. Singers, la formation familiale Annie & the Caldwells joue une puissante soul/ disco de West Point, Mississippi, dirigée par Annie Caldwell (qui chante) et son mari Willie Joe Caldwell, Sr. (qui joue de la guitare). Annie est accompagnée de ses filles Deborah Caldwell Moore et Anjessica Caldwell ainsi que de sa filleule Toni Rivers ; leur fils aîné Willie Jr. est à la basse et leur plus jeune fils Abel Aquirius est à la batterie. « Can’t Lose My (Soul) » est leur nouvel album, 40 ans après sa sortie… et il a déjà reçu des critiques élogieuses dans MOJO et The Guardian, avant même qu’il ne soit annoncé!
Annie Caldwell-Brown – 55 ans après ses débuts avec les Staples Jr. Singers – embarque son mari et ses enfants dans la célébration d’un blues authentique !
Le lundi 29 juin 2026
de 19h30 à 22h00
payant Prix Normal : 30 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-29T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-30T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-29T19:30:00+02:00_2026-06-29T22:00:00+02:00
New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris
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