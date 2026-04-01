Anniversaire de la Médiathèque et Concert de Sara-June Médiathèque Municiaple Saint-Pourçain-sur-Sioule
Anniversaire de la Médiathèque et Concert de Sara-June Médiathèque Municiaple Saint-Pourçain-sur-Sioule mercredi 22 avril 2026.
Saint-Pourçain-sur-Sioule
Anniversaire de la Médiathèque et Concert de Sara-June
Médiathèque Municiaple 7 rue Cadoret Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 10:00:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Ateliers, radio, concours dessin, nouveautés et concert folk avec Sara June… Une journée festive pour fêter la médiathèque !
.
Médiathèque Municiaple 7 rue Cadoret Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 80 66 bibliotheque@ville-saint-pourcain-sur-sioule.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Workshops, radio, drawing competition, new products and a folk concert with Sara June? A festive day to celebrate the multimedia library!
L’événement Anniversaire de la Médiathèque et Concert de Sara-June Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Val de Sioule
À voir aussi à Saint-Pourçain-sur-Sioule (Allier)
- Don de sang Saint-Pourçain-sur-Sioule 24 avril 2026
- Blind Phil Blue Saint-Pourçain-sur-Sioule 24 avril 2026
- Saison culturelle Pour aller où ? Saint-Pourçain-sur-Sioule 26 avril 2026
- Les Petits Chanteurs de France Saint-Pourçain-sur-Sioule 29 avril 2026
- Circuit VTT 20 km Les 11 clochers du vignoble Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier 1 mai 2026