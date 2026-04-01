Anniversaire de la Médiathèque et Concert de Sara-June Médiathèque Municiaple Saint-Pourçain-sur-Sioule

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Anniversaire de la Médiathèque et Concert de Sara-June

Médiathèque Municiaple 7 rue Cadoret Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 10:00:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Ateliers, radio, concours dessin, nouveautés et concert folk avec Sara June… Une journée festive pour fêter la médiathèque !

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Médiathèque Municiaple 7 rue Cadoret Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 80 66 bibliotheque@ville-saint-pourcain-sur-sioule.com

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English :

Workshops, radio, drawing competition, new products and a folk concert with Sara June? A festive day to celebrate the multimedia library!

L’événement Anniversaire de la Médiathèque et Concert de Sara-June Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Val de Sioule