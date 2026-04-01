Blind Phil Blue Saint-Pourçain-sur-Sioule
Blind Phil Blue Saint-Pourçain-sur-Sioule vendredi 24 avril 2026.
Saint-Pourçain-sur-Sioule
Blind Phil Blue
Salle Mirendense Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 19:30:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Concert de Blind Phil Blue, précédé d’une introduction par le Jazz Club Saint-Pourcinois.
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Salle Mirendense Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 63 06 37 jazzclubsaintpour@gmail.com
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English :
Concert by Blind Phil Blue, preceded by an introduction by the Jazz Club Saint-Pourcinois.
L’événement Blind Phil Blue Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme Val de Sioule
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