Saint-Pourçain-sur-Sioule

Blind Phil Blue

Salle Mirendense Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 19:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Concert de Blind Phil Blue, précédé d’une introduction par le Jazz Club Saint-Pourcinois.

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Salle Mirendense Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 63 06 37 jazzclubsaintpour@gmail.com

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English :

Concert by Blind Phil Blue, preceded by an introduction by the Jazz Club Saint-Pourcinois.

L’événement Blind Phil Blue Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme Val de Sioule