Le Croisic

Anniversaire de la Recyclerie maritime

10 rue des Goélands Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Anniversaire de la Recyclerie maritime



14h Assemblée générale de l’Association Recyclerie Maritime

18h Soirée des 3 ans de la Recyclerie Maritime ! Venez nous aider à souffler notre troisième bougie dans la convivialité.

Concert du groupe “Ressac”, Buvette associative et snacking.



Entrée libre. Recylerie maritime 10, rue des Goélands 44490 Le Croisic .

10 rue des Goélands Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 12 37 05 10

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L’événement Anniversaire de la Recyclerie maritime Le Croisic a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT44