Anniversaire de la Recyclerie maritime Le Croisic
Anniversaire de la Recyclerie maritime Le Croisic samedi 13 juin 2026.
Le Croisic
Anniversaire de la Recyclerie maritime
10 rue des Goélands Le Croisic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Anniversaire de la Recyclerie maritime
14h Assemblée générale de l’Association Recyclerie Maritime
18h Soirée des 3 ans de la Recyclerie Maritime ! Venez nous aider à souffler notre troisième bougie dans la convivialité.
Concert du groupe “Ressac”, Buvette associative et snacking.
Entrée libre. Recylerie maritime 10, rue des Goélands 44490 Le Croisic .
10 rue des Goélands Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 12 37 05 10
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English :
L’événement Anniversaire de la Recyclerie maritime Le Croisic a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT44
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