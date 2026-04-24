Fresque de l’alimentation Les jardins de la Mer Le Croisic

Le Croisic

Fresque de l’alimentation

Les jardins de la Mer Avenue de Saint-Goustant Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 18:00:00

fin : 2026-06-11 21:00:00

Date(s) :

2026-06-11

Fresque de l’alimentation

Le temps d’une soirée et au cœur d’une ferme marine, laissez-vous transporter par une fresque de l’alimentation pour mieux comprendre ce qui se joue derrière nos assiettes (dans les champs, les prairies, les océans…). Repartez ensuite avec des idées concrètes pour contribuer à la transition de nos assiettes, en faveur de la santé et de la planète. Dans un esprit convivial et de découverte, l’atelier sera accompagné d’une dégustation de produits locaux et durables.



Gratuit, sur inscription sur cpie-loireoceane.com

Partenaire: Parc Naturel Régional de Brière .

Les jardins de la Mer Avenue de Saint-Goustant Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 45 35 96 contact@cpie-loireoceane.com

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L’événement Fresque de l’alimentation Le Croisic a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT44