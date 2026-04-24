Fresque de l’alimentation Les jardins de la Mer Le Croisic
Fresque de l’alimentation Les jardins de la Mer Le Croisic jeudi 11 juin 2026.
Le Croisic
Fresque de l’alimentation
Les jardins de la Mer Avenue de Saint-Goustant Le Croisic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 18:00:00
fin : 2026-06-11 21:00:00
Date(s) :
2026-06-11
Fresque de l’alimentation
Le temps d’une soirée et au cœur d’une ferme marine, laissez-vous transporter par une fresque de l’alimentation pour mieux comprendre ce qui se joue derrière nos assiettes (dans les champs, les prairies, les océans…). Repartez ensuite avec des idées concrètes pour contribuer à la transition de nos assiettes, en faveur de la santé et de la planète. Dans un esprit convivial et de découverte, l’atelier sera accompagné d’une dégustation de produits locaux et durables.
Gratuit, sur inscription sur cpie-loireoceane.com
Partenaire: Parc Naturel Régional de Brière .
Les jardins de la Mer Avenue de Saint-Goustant Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 45 35 96 contact@cpie-loireoceane.com
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L’événement Fresque de l’alimentation Le Croisic a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT44
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