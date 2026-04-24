Bla Bla des lecteurs et des lectrices Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic
Bla Bla des lecteurs et des lectrices Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic samedi 13 juin 2026.
Le Croisic
Bla Bla des lecteurs et des lectrices
Médiathèque Le Traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 11:00:00
fin : 2026-06-13 12:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Bla Bla des lecteurs et des lectrices
médiathèque Le Traict d’encre
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Venez papoter romans, BD et docs dans une ambiance conviviale et décontractée
Inscriptions & renseignements : sur place, par téléphone au 02 28 56 79 32 ou via notre agenda en ligne.
Public ado/adulte, sur inscription. .
Médiathèque Le Traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32 mediatheque@lecroisic.fr
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L’événement Bla Bla des lecteurs et des lectrices Le Croisic a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT44
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