Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bla Bla des lecteurs et des lectrices Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic

Bla Bla des lecteurs et des lectrices Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic samedi 13 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Le Traict d'Encre

Adresse : 5 rue de la Duchesse Anne

Ville : 44490 Le Croisic

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Le Croisic

Bla Bla des lecteurs et des lectrices

Médiathèque Le Traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 11:00:00
fin : 2026-06-13 12:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Bla Bla des lecteurs et des lectrices
médiathèque Le Traict d’encre

Vous avez envie de partager votre dernier coup de cœur ? Vous êtes à la recherche de votre prochaine lecture ?
Venez papoter romans, BD et docs dans une ambiance conviviale et décontractée
 
Inscriptions & renseignements : sur place, par téléphone au 02 28 56 79 32 ou via notre agenda en ligne.
Public ado/adulte, sur inscription.   .

Médiathèque Le Traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32  mediatheque@lecroisic.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bla Bla des lecteurs et des lectrices Le Croisic a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT44

À voir aussi à Le Croisic (Loire-Atlantique)