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Anniversaire Zig Zag et concert roda de chorro ( musique brésilienne ) Zig Zag café Saou

Anniversaire Zig Zag et concert roda de chorro ( musique brésilienne ) Zig Zag café Saou samedi 13 juin 2026.

Lieu : Zig Zag café

Adresse : 10 Rte de Bourdeaux

Ville : 26400 Saou

Département : Drôme

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 5 5 10 Tarif réduit

Saou

Anniversaire Zig Zag et concert roda de chorro ( musique brésilienne )

Zig Zag café 10 Rte de Bourdeaux Saou Drôme

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Une bande de musicien autour d’une table jouent des musiques du brésil.
Ce sera l’occasion de fêter les 1 an du Zig Zag…
A boire et à grignoter sur place.
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Zig Zag café 10 Rte de Bourdeaux Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 61 26 86 

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English :

A group of musicians around a table play Brazilian music.
This will be the occasion to celebrate Zig Zag’s 1 year anniversary…
Drinks and snacks on site.

L’événement Anniversaire Zig Zag et concert roda de chorro ( musique brésilienne ) Saou a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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