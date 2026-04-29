Anniversaire Zig Zag et concert roda de chorro ( musique brésilienne ) Zig Zag café Saou

Saou

Anniversaire Zig Zag et concert roda de chorro ( musique brésilienne )

Zig Zag café 10 Rte de Bourdeaux Saou Drôme

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Une bande de musicien autour d’une table jouent des musiques du brésil.

Ce sera l’occasion de fêter les 1 an du Zig Zag…

A boire et à grignoter sur place.

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Zig Zag café 10 Rte de Bourdeaux Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 61 26 86

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English :

A group of musicians around a table play Brazilian music.

This will be the occasion to celebrate Zig Zag’s 1 year anniversary…

Drinks and snacks on site.

L’événement Anniversaire Zig Zag et concert roda de chorro ( musique brésilienne ) Saou a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme