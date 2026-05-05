Forum de l’archéologie scolaire 2026, Auberge des Dauphins, Saoû

Forum de l’archéologie scolaire 2026 Vendredi 12 juin, 09h30 Auberge des Dauphins Drôme

Evénement réservée aux classes sur inscription uniquement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T09:30:00+02:00 – 2026-06-12T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T09:30:00+02:00 – 2026-06-12T15:00:00+02:00

Le forum de l’archéologie scolaire 2026 se déroulera à l’Auberge des Dauphins – forêt de Saoû, co-organisé par l’Auberge des Dauphins (Département de la Drôme) et la DAAC le vendredi 12 juin lors des Journées Européennes de l’Archéologie.

Il est ouvert aux élèves du cycle 3, aux collégiens et lycéens. L’inscription est gratuite.

Il est destiné aux classes ayant des projets en lien avec l’archéologie, le patrimoine bâti, l’archéologie environnementale, sous des formes diverses. Ce temps privilégié est l’occasion de valoriser pendant une journée, le travail effectué sur l’année et de partager les expériences avec d’autres publics.

La matinée, les élèves sont invités à présenter leurs projets sous formes libres (panneaux, saynètes, conférence, ateliers, etc.). Le forum valorise leur travail d’apprentissage approfondi sur le fond et la forme.

L’après-midi, ils participent à des rencontres, des ateliers interactifs proposés par des professionnels de la culture et de l’archéologie des départements de la Drôme et de l’Ardèche.

Auberge des Dauphins saoû Saoû 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0475760225 https://aubergedesdauphins.fr/ Véritable porte d’entrée de la forêt de Saoû, site naturel classé, l’Auberge des Dauphins est le lieu privilégié de la découverte du site naturel.

Lieu d’expositions et de programmation culturelle, espace de détente et de rencontres, l’Auberge des Dauphins est une maison de site gérée par le département de la Drôme ayant pour ambition de susciter l’émotion, d’inciter à la réflexion sur la préservation de l’environnement et d’éclairer les rapports infiniment complexes qu’entretiennent l’être humain et son environnement.

Voulue par Maurice Burrus, alors propriétaire de la forêt, elle abrite le salon doré aux remarquables décors de gypses. L’Auberge des Dauphins se situe à 300 m à pied du dernier parking dit parking du Silo.

Le forum de l’archéologie scolaire 2026 se déroulera à l’Auberge des Dauphins – forêt de Saoû, co-organisé par l’Auberge des Dauphins (Département de la Drôme) et la DAAC le vendredi 12 juin lors des…

©Studio Odette