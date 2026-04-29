Découverte de l’exposition Rouge-queue, le grand voyage Forêt de Saoû Saou
Découverte de l’exposition Rouge-queue, le grand voyage Forêt de Saoû Saou lundi 1 juin 2026.
Saou
Découverte de l’exposition Rouge-queue, le grand voyage
Forêt de Saoû Auberge des Dauphins Saou Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-01 15:30:00
fin : 2026-06-30 16:30:00
Date(s) :
2026-06-01
Chaque mercredi, profitez de votre venue à l’Auberge des Dauphins pour plonger en famille dans l’univers de l’exposition Rouge-queue, le grand voyage accompagnée d’un(e) de nos médiateurs(trices) !
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Forêt de Saoû Auberge des Dauphins Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 02 25 aubergedesdauphins@ladrome.fr
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English :
Every Wednesday, take advantage of your visit to the Auberge des Dauphins to immerse yourself and your family in the world of the exhibition Red-tail, the great journey , accompanied by one of our mediators!
L’événement Découverte de l’exposition Rouge-queue, le grand voyage Saou a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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