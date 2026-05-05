Anniversarium Stress MABA Nogent-sur-Marne

L’exposition collective Anniversarium Stress à travers des

médiums multiples (dessin, peinture, vidéo, sculpture, installation…) traduit

l’ambivalence de l’anniversaire entre joie de la fête et mélancolie du temps qui

passe. Réunissant une liste d’artistes invités, l’exposition s’amuse de ce que pourrait être une fête légèrement dysfonctionnelle

dans laquelle se jouent et rejouent les différents poncifs associés à l’idée

d’anniversaire : carton, invité, gâteau, bougie, ivresse contrôlée ou non,

artifice, musique et danse… et, avec en creux, le rapport au temps.

Avec des oeuvres de Sylvie Auvray, Claude Closky, Vincent Olinet, Cécile Paris, Emma Passera, Jean-François Peschot, Elisa Pône, Tony Regazzoni, Franck Scurti, Jeanne Susplugas, Turpentine.

Une exposition sur l’anniversaire et l’ambivalence de la fête autant exultation qu’exaltation des corps, s’abandonner, s’épuiser dans cet exercice autant rite que célébration du temps.

Le samedi 06 juin 2026

de 19h00 à 01h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T04:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T01:00:00+02:00

MABA 16 rue Charles VII 94130 Nogent-sur-Marne

Métro -> E : Nogent – le Perreux (Le Perreux-sur-Marne) (Nogent-sur-Marne) (599m)

Bus -> 210 : Rue du Port (Nogent-sur-Marne) (72m)

Vélib -> Port – Maurice Chevalier (452.70m)

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