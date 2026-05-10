TURPENTINE / Party Time…Oops! I dit it again Bibliothèque Smith-Lesouëf Nogent-sur-Marne

Pour la Nuit blanche, Turpentine propose un programme inédit autour

du lancement du vingtième numéro du fanzine, qui coïncide avec le vingtième

anniversaire de la MABA. Des nouvelles peintures de Jean-Luc Blanc, reprenant des images trouvées dans l’un des livres de la bibliothèque Smith-Lesouëf seront

montrées en dialogue avec celles de Jean-Jacques Henner (1829– 1905). La

salle de lecture accueillera, elle, un nouveau film d’animation de Jonathan Martin,

dont l’action prend place dans la bibliothèque. Et une effigie gonflable géante

d’une peluche luciole, conçue par Mimosa Echard, sera cachée dans le parc.

Turpentine est un fanzine édité depuis 2013 par Jean-Luc

Blanc, Mimosa Echard, Jonathan Martin, et leurs invité·es successif·ves . Empruntant le nom anglais de l’essence de térébenthine,

Turpentine propose une métaphore pour la dissolution des barrières égotiques et

mentales et les effets vivifiants de la libre association. Les artistes invité·es,

d’âges et de parcours assez différents, sont rassemblé·es par des courants

d’amitié et un compagnonnage autour d’un travail commun. Turpentine constitue

souvent un détour parmi les pratiques respectives des artistes.

A l’occasion de la Nuit Blanche, Turpentine fête le 20ème numéro de son fanzine et propose une programmation inédite mêlant films, peintures, sculpture et propose de célébrer les liens d’amitiés et de compagnonnages artistiques.

Le dimanche 07 juin 2026

de 12h00 à 18h00

Le samedi 06 juin 2026

de 19h00 à 01h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T01:00:00+02:00;2026-06-07T12:00:00+02:00_2026-06-07T18:00:00+02:00

Bibliothèque Smith-Lesouëf 14 bis rue Charles VII 94130 Nogent-sur-Marne

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