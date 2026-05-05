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JULIE BENA / Parodie MABA Nogent-sur-Marne

JULIE BENA / Parodie MABA Nogent-sur-Marne

JULIE BENA / Parodie MABA Nogent-sur-Marne samedi 6 juin 2026.

Lieu : MABA

Adresse : 16 rue Charles VII

Ville : 94130 Nogent-sur-Marne

Département : Paris

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Dans le contexte inédit du parc de la Fondation des Artistes, Julie Béna présente son installation Parodie qui s’associe à la fête et à l’univers de la nuit blanche pour réunir inconscient, fantasmes et rêves. Parodie interroge avec espièglerie, les contours incertains de la vérité, qu’elle trouble et réinvente.

Une installation de Julie Béna entre évocation de la fête foraine et des enseignes lumineuses des théâtres de Broadway
Le samedi 06 juin 2026
de 19h00 à 01h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T04:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T01:00:00+02:00

MABA 16 rue Charles VII  94130 Nogent-sur-Marne
Métro -> E : Nogent – le Perreux (Le Perreux-sur-Marne) (Nogent-sur-Marne) (599m)
Bus -> 210 : Rue du Port (Nogent-sur-Marne) (72m)
Vélib -> Port – Maurice Chevalier (452.70m)
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