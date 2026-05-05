JULIE BENA / Parodie MABA Nogent-sur-Marne

Dans le contexte inédit du parc de la Fondation des Artistes, Julie Béna présente son installation Parodie qui s’associe à la fête et à l’univers de la nuit blanche pour réunir inconscient, fantasmes et rêves. Parodie interroge avec espièglerie, les contours incertains de la vérité, qu’elle trouble et réinvente.

Une installation de Julie Béna entre évocation de la fête foraine et des enseignes lumineuses des théâtres de Broadway

Le samedi 06 juin 2026

de 19h00 à 01h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T04:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T01:00:00+02:00

MABA 16 rue Charles VII 94130 Nogent-sur-Marne

Métro -> E : Nogent – le Perreux (Le Perreux-sur-Marne) (Nogent-sur-Marne) (599m)

Bus -> 210 : Rue du Port (Nogent-sur-Marne) (72m)

Vélib -> Port – Maurice Chevalier (452.70m)

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