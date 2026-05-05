JULIE BENA / Parodie MABA Nogent-sur-Marne
JULIE BENA / Parodie MABA Nogent-sur-Marne samedi 6 juin 2026.
Dans le contexte inédit du parc de la Fondation des Artistes, Julie Béna présente son installation Parodie qui s’associe à la fête et à l’univers de la nuit blanche pour réunir inconscient, fantasmes et rêves. Parodie interroge avec espièglerie, les contours incertains de la vérité, qu’elle trouble et réinvente.
Une installation de Julie Béna entre évocation de la fête foraine et des enseignes lumineuses des théâtres de Broadway
Le samedi 06 juin 2026
de 19h00 à 01h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T04:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T01:00:00+02:00
MABA 16 rue Charles VII 94130 Nogent-sur-Marne
Métro -> E : Nogent – le Perreux (Le Perreux-sur-Marne) (Nogent-sur-Marne) (599m)
Bus -> 210 : Rue du Port (Nogent-sur-Marne) (72m)
Vélib -> Port – Maurice Chevalier (452.70m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.fondationdesartistes.fr/lieu/maba/ +33148719007 maba@fondationdesartistes.fr https://www.facebook.com/fondationdesartistes https://www.facebook.com/fondationdesartistes
Afficher la carte du lieu MABA et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nogent-sur-Marne (Paris)
- Peindre la nuit, Musée intercommunal de Nogent-sur-Marne, Nogent-sur-Marne 23 mai 2026
- Un trésor caché, Musée intercommunal de Nogent-sur-Marne, Nogent-sur-Marne 23 mai 2026
- Visite libre de la Bibliothèque Smith-Lesouëf, Bibliothèque Smith-Lesouëf, Nogent-sur-Marne 23 mai 2026
- « La classe, l’œuvre ! » – Visite commentée des travaux des élèves des écoles de Champigny-sur-Marne et du Perreux-sur-Marne, Musée de Nogent-sur-Marne, Nogent-sur-Marne 23 mai 2026
- Conférence historique : « Des merveilles des cinq parties du monde », la collection d’Adèle et Salomon de Rothschild, Bibliothèque Smith-Lesouëf, Nogent-sur-Marne 23 mai 2026