ANNULÉ L’amour malgré tout Place des Etats Généraux Lambesc

Informations pratiques

Lambesc

ANNULÉ L’amour malgré tout

Dimanche 12 juillet 2026 de 16h à 17h30.

Annulé ou fermé. Place des Etats Généraux Espace Sévigné Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 16:00:00

fin : 2026-07-12 17:30:00

Date(s) :

2026-07-12

L’AMOUR MALGRÉ TOUT est un spectacle musical inédit qui propose un voyage à travers les styles musicaux et les visages de l’amour.

Du lyrisme de l’Opéra à la sensibilité de la Chanson Française, de l’élan lumineux de la Comédie Musicale aux couleurs du Jazz, le programme traverse les grandes émotions amoureuses.

Un spectacle sensible qui vous propose une traversée musicale et humaine de l’amour… malgré tout. .

Place des Etats Généraux Espace Sévigné Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 80 92 53 42 camille.charles@hotmail.com

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English :

L?AMOUR MALGR%C9 TOUT is a brand-new musical that takes audiences on a journey through different musical styles and the many facets of love.

L’événement ANNULÉ L’amour malgré tout Lambesc a été mis à jour le 2026-07-03 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc