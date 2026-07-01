Marche en colline à la découverte de la nature méditerranéenne Maison du Tourisme de Lambesc Lambesc

Informations pratiques

Lambesc

Marche en colline à la découverte de la nature méditerranéenne

Mardi 28 juillet 2026 de 9h à 12h.

Mardi 11 août 2026 de 9h à 12h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Maison du Tourisme de Lambesc 2 Avenue de la Résistance Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 09:00:00

fin : 2026-08-11 12:00:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-11

Partez à la découverte de la Chaîne des Côtes et de son environnement typiquement méditerranéen !

La Chaîne des Côtes offre un environnement naturel typiquement méditerranéen, constitué de collines, garrigues, pinèdes, chênaie, flore de rochers et faune, d’une diversité exceptionnellement riche. Une belle occasion pour une balade pleine de curiosité qui se terminera par une dégustation de produits du terroir lambescain !



Tarif 3 € par personne couvrant les frais d’assurance et passeport sportif international IVV-FFSP offert



NB Circuit sans difficulté de 6 km et de 240 m de dénivelé.



Prévoir de bonnes chaussures de marche et de l’eau pour s’hydrater. Confirmation de visite par l’organisateur la veille en fonction des conditions d’accès au massif forestier. .

Maison du Tourisme de Lambesc 2 Avenue de la Résistance Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 62 tourisme@lambesc.fr

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English :

Discover the Chaîne des Côtes and its typically Mediterranean environment!

L’événement Marche en colline à la découverte de la nature méditerranéenne Lambesc a été mis à jour le 2026-07-03 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc