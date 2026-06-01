ANNULÉ Les mercredis gourmands Guilleminot Brienne-le-Château

Brienne-le-Château

ANNULÉ Les mercredis gourmands Guilleminot

28 rue Jean Jaurès Brienne-le-Château Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 15:30:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Événement annulé, rendez-vous en juillet pour les prochaines visites !

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Entrez dans les coulisses de la Maison Guilleminot !

Envie de découvrir l’envers du décor d’une entreprise emblématique de Brienne-le-Château ? La Maison Guilleminot vous ouvre ses portes pour une visite commentée unique !

Pendant environ 45 minutes, laissez-vous guider à travers le laboratoire de fabrication, véritable cœur battant de leur activité gastronomique. Vous découvrirez trois grands univers la pâtisserie, le traiteur et la charcuterie, en rencontrant celles et ceux qui perpétuent chaque jour un savoir-faire artisanal enrichi par la créativité et l’innovation.

L’équipe passionnée de Guilleminot partagera avec vous les étapes clés de leur métier la présentation du matériel, les techniques de fabrication, les spécificités de chaque production… Et pour rendre l’expérience encore plus vivante, des démonstrations ponctueront votre parcours !

La visite se terminera en beauté par une dégustation gourmande des produits phares un véritable festival de saveurs qui fait la fierté de cette maison familiale. Depuis des générations, la Maison Guilleminot incarne un patrimoine gastronomique régional reconnu et apprécié. Venez découvrir l’histoire, les secrets et l’âme de notre métier à travers cette immersion exclusive !

Réservez vite votre place et venez vivre une expérience authentique, conviviale et savoureuse ! Les places sont limitées à 10 participants et les départs sont garantis à partir de 4 participants.

Attention, les inscriptions sont obligatoires ! .

28 rue Jean Jaurès Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 80 14 accueil@grandslacsdechampagne.fr

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English :

L’événement ANNULÉ Les mercredis gourmands Guilleminot Brienne-le-Château a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne