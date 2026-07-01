ANNULÉ Trail pour les enfants du Népal Panzoult
dimanche 12 juillet 2026 · Panzoult
Informations pratiques
Panzoult
ANNULÉ Trail pour les enfants du Népal
Lieu-dit La Marinière Panzoult Indre-et-Loire
Tarif : 17 – 17 – EUR
17
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Le Trail pour les Enfants du Népal est malheureusement annulé en raison d’un arrêté préfectoral (du 22 juin 2026) plaçant le massif forestier de Panzoult en risque incendie très sévère (niveau 3), interdisant l’accès à la forêt.
Le Trail pour les Enfants du Népal est malheureusement annulé en raison d’un arrêté préfectoral (du 22 juin 2026) plaçant le massif forestier de Panzoult en risque incendie très sévère (niveau 3), interdisant l’accès à la forêt. Malgré des mois de préparation et l’engagement de plus de 80 bénévoles, les organisateurs respectent cette décision afin de protéger la forêt et la faune.
L’Équipe remercie les participants pour leur compréhension et précise qu’il réfléchit à d’autres moyens de soutenir les enfants de l’école de Lapcha au Népal.
L’Équipe organisatrice 17 .
Lieu-dit La Marinière Panzoult 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
Nature race in the Chinon vineyards to help fund our projects for the Droit de Savoir des Enfants du Népal association. Hikes at 9 am (4.5 km and 10 km). At 8.45am, start of the La Tamang (25km) and La Lapcha (15km) races, followed by an epicurean meal at 12.15pm, hosted by Akordaïa.
L’événement ANNULÉ Trail pour les enfants du Népal Panzoult a été mis à jour le 2026-07-01 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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