ANOTHER LOOK Perpignan
vendredi 13 novembre 2026 · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
ANOTHER LOOK
Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 28.8 – 28.8 – 32
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 20:00:00
fin : 2026-11-13
Date(s) :
2026-11-13
Une expérience immersive où voix, orgue et images célèbrent le minimalisme hypnotique de Philip Glass.
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Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00
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English :
An immersive experience in which voice, organ, and visuals celebrate Philip Glass’s hypnotic minimalism.
L’événement ANOTHER LOOK Perpignan a été mis à jour le 2026-07-13 par PERPIGNAN TOURISME
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