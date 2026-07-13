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AGENDA · Perpignan

ANOTHER LOOK Perpignan

vendredi 13 novembre 2026 · Perpignan

ANOTHER LOOK Perpignan

Informations pratiques

Début
vendredi 13 novembre 2026
Fin
vendredi 13 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Avenue Maréchal Leclerc
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
28.8 28.8 32 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Perpignan

ANOTHER LOOK

Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 28.8 – 28.8 – 32

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 20:00:00
fin : 2026-11-13

Date(s) :
2026-11-13

Une expérience immersive où voix, orgue et images célèbrent le minimalisme hypnotique de Philip Glass.
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Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 

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English :

An immersive experience in which voice, organ, and visuals celebrate Philip Glass’s hypnotic minimalism.

L’événement ANOTHER LOOK Perpignan a été mis à jour le 2026-07-13 par PERPIGNAN TOURISME

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