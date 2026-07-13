Informations pratiques

Perpignan

ANOTHER LOOK

Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 28.8 – 28.8 – 32

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 20:00:00

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13

Une expérience immersive où voix, orgue et images célèbrent le minimalisme hypnotique de Philip Glass.

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Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00

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English :

An immersive experience in which voice, organ, and visuals celebrate Philip Glass’s hypnotic minimalism.

L’événement ANOTHER LOOK Perpignan a été mis à jour le 2026-07-13 par PERPIGNAN TOURISME