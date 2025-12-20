ANTES ET MADZES – SMAC de la Gespe Tarbes

ANTES ET MADZES Début : 2026-04-17 à 21:00. Tarif : – euros.

Antes & Madzes, duo rap originaire de l’Aveyron, bousculent les clichés de la province avec une plume incisive, imagée et pleine d’autodérision. Après des débuts remarqués – scènes avec Bigflo & Oli, tremplins remportés, deux premiers EP – ils reviennent avec Bienvenue chez nous, un projet plus frontal, mêlant rock, électro, pop et groove, huit nouveaux titres qui dressent un tableau sans filtre de leur quotidien, de leurs doutes et de leurs contradictions, mais aussi celles de la société. Leur humour décalé, leurs punchlines et leur énergie artisanale signent un univers sincère et irrévérencieux. Entre critique sociale, ego-trip détourné et portraits de leur campagne natale, Antes & Madzes rappellent que l’herbe n’est pas forcément plus verte ailleurs et que chez eux, malgré la galère, la lumière n’est jamais loin.Que l’on vive en ville ou à la campagne, la vie n’est pas un long fleuve docile, et c’est tant mieux si, comme Antes & Madzes, on ne craint pas l’aventure. Bienvenue chez eux.INFORMATION BILLETTERIE :Pour les 6-14 ans (uniquement): les concerts sont désormais gratuits par réservation au 05 62 51 32 98 (sous réserve de places disponibles). Il faudra présenter la carte d’identité de votre enfant en billetterie le soir du concert pour retirer la place.

SMAC de la Gespe 23 Rue Paul Cezanne 65000 Tarbes 65