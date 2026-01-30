Stages travaux manuels Rue Massey place Henri Borde Tarbes

Stages travaux manuels

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-22

Venez participer à nos différents stages en vous inscrivant sur le site internet de l’ESAD PYRENEES !

Nombre de places limité Vérifier disponibilités auprès de l’ESAD

> STAGE CARPES EN PAPIER Koi Nobori de 7 à 10 ans

Mercredi 22 avril

> STAGE CUISSONS Raku dès 16 ans

Du mercredi 22 au vendredi 24 avril

> STAGE ANIMATION IMAGE PAR IMAGE de 12 à 15 ans

Les jeudi 23 et vendredi 24 avril

Découvrez le détail des stages sur le site internet ! (bloc Coordonnées)

Rue Massey place Henri Borde Jardin Massey Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Come and take part in our various courses by registering on the ESAD PYRENEES website!

Limited number of places Check availability with ESAD

> PAPER CARPES WORKSHOP Koi Nobori ages 7 to 10

Wednesday April 22nd

> Raku FIBERING WORKSHOP from 16 years old

Wednesday April 22 to Friday April 24

> IMAGE BY IMAGE ANIMATION WORKSHOP ages 12 to 15

Thursday, April 23 and Friday, April 24

Find out more about our courses on our website! (Contact block)

