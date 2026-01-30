Stages travaux manuels Rue Massey place Henri Borde Tarbes
Stages travaux manuels Rue Massey place Henri Borde Tarbes mercredi 22 avril 2026.
Stages travaux manuels
Rue Massey place Henri Borde Jardin Massey Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-22
Venez participer à nos différents stages en vous inscrivant sur le site internet de l’ESAD PYRENEES !
Nombre de places limité Vérifier disponibilités auprès de l’ESAD
> STAGE CARPES EN PAPIER Koi Nobori de 7 à 10 ans
Mercredi 22 avril
> STAGE CUISSONS Raku dès 16 ans
Du mercredi 22 au vendredi 24 avril
> STAGE ANIMATION IMAGE PAR IMAGE de 12 à 15 ans
Les jeudi 23 et vendredi 24 avril
Découvrez le détail des stages sur le site internet ! (bloc Coordonnées)
.
Rue Massey place Henri Borde Jardin Massey Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and take part in our various courses by registering on the ESAD PYRENEES website!
Limited number of places Check availability with ESAD
> PAPER CARPES WORKSHOP Koi Nobori ages 7 to 10
Wednesday April 22nd
> Raku FIBERING WORKSHOP from 16 years old
Wednesday April 22 to Friday April 24
> IMAGE BY IMAGE ANIMATION WORKSHOP ages 12 to 15
Thursday, April 23 and Friday, April 24
Find out more about our courses on our website! (Contact block)
L’événement Stages travaux manuels Tarbes a été mis à jour le 2026-01-28 par OT de Tarbes|CDT65