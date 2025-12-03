Anthony Jambon Studio de l’Ermitage Paris

Anthony Jambon présente Relativity : une odyssée jazz-fusion en apesanteur.

Guitariste au jeu cristallin et compositeur visionnaire, Anthony Jambon signe avec Relativity son troisième album, prolongement onirique de Precious Time (2017) et Parallel Worlds (2018). Chaque morceau, véritable fresque céleste, explore des espaces sonores où le temps devient relatif, mêlant calmes planants et grooves fiévreux. Une musique qui invite à l’évasion, entre jazz exigeant, écriture cinématographique et quête d’émotions profondes.

Inspiré par la théorie d’Einstein, le paradoxe de Fermi ou encore la matière noire, Relativity est une utopie musicale, un appel à habiter le monde avec plus de poésie et de conscience.

Anthony Jambon : Guitare, Chant

Camille Passeri : Trompette

Joran Cariou : Claviers, Chant

Swaeli Mbappe : Basse, Chant

Martin Wangermée : Batterie

Sortie de l’album : Relativity (Gemini Records – 2025).

Le mercredi 15 avril 2026

de 20h30 à 22h00

payant

De 16 à 20 euros.

Tout public.

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/anthony-jambon https://www.facebook.com/%20anthonyjambongroup/?locale=fr_FR



