Ellinoa présente Elli’s guilty pleasures Le Baiser Salé Paris

Si vous avez grandi avec Britney Spears, J-Lo, Avril Lavigne ou Craig David en bande-son de vos meilleures booms, Ellinoa à la voix et aux arrangements, Clément Simon au piano et aux arrangements, Samuel F’hima à la contrebasse et Philippe Maniez à la batterie et aux arrangements vous invitent chaleureusement dans leur salon pour remonter le temps ensemble. Ils vous proposent une soirée joyeusement régressive, où les tubes de votre adolescence sont revisités sans jugement et infusés dans les couleurs vibrantes du jazz d’aujourd’hui. Alors que vous soyez crop top flashy ou jean baggy, ici, aucun plaisir n’est coupable et la nostalgie est pleinement assumée.

Pour s’échapper un instant de l’actualité un peu lourde, rien de tel qu’une bonne dose de nostalgie milléniale !

Le mercredi 15 avril 2026

de 21h00 à 23h50

payant Tarif Adhérents : 13 EUR

Tarif Web : 18 EUR

Tarif Jeunes : 10 EUR

Tarif sur place : 25 EUR Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

