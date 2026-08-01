ANTICHAMBRE, POÈME VISUEL ET MUSICAL, STEREOPTIK, Théâtre National de Bretagne, Rennes

Informations pratiques

ANTICHAMBRE, POÈME VISUEL ET MUSICAL, STEREOPTIK 31 mars – 7 avril 2027 Théâtre National de Bretagne Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-31T20:00:00+02:00 – 2027-03-31T20:50:00+02:00

Fin : 2027-04-07T20:00:00+02:00 – 2027-04-07T20:50:00+02:00

Antichambre est un poème visuel et musical où dessin, peinture et musique live se créent sous nos yeux. Le spectacle dévoile la naissance des images et explore nos émotions à fleur de peau, au-delà des apparences.

Sur scène, une table à dessin, des instruments, un écran. Chaque trait de crayon, chaque touche de gouache est filmé et projeté en direct. Le spectacle commence par la fin du film et remonte le fil de sa création : idées qui surgissent, se transforment, s’effacent, personnages qui apparaissent, décor qui se déploie. Couleurs en mouvement, silhouettes traversées de matières, musique en train de naître composent une traversée sensible et suscitent un émerveillement toujours renouvelé.

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4249 »}]

Antichambre est un poème visuel et musical où dessin, peinture et musique live se créent sous nos yeux. Le spectacle dévoile la naissance des images et explore nos émotions à fleur de peau.

Renaud Vezin