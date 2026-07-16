Atelier fabrique ton hautbois avec l’artiste Mérovée Dubois, Basalt, Rennes
mercredi 22 juillet 2026 · Basalt · Rennes
Informations pratiques
Atelier fabrique ton hautbois avec l’artiste Mérovée Dubois Mercredi 22 juillet, 14h00 Basalt Ille-et-Vilaine
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T14:00:00+02:00 – 2026-07-22T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-22T14:00:00+02:00 – 2026-07-22T18:00:00+02:00
Dans le cadre de l’exposition « Le complexe des flûtes sacrées » à Basalt, l’artiste Mérovée Dubois vous propose de découvrir les secrets de fabrication du hautbois et de la bombarde. Une après-midi pour fabriquer, expérimenter et jouer de la musique !
L’objectif de l’atelier ne sera pas de faire un instrument parfaitement accordé, mais plutôt d’aller chercher des sons vibratoires, le tout lors d’un temps convivial et collectif.
Profitez-en pour découvrir l’exposition « le complexe des flûtes sacrées » ouvert de 14h à 18h.
Entrée libre sans réservation de 14h à 18h
Gratuit | À partir de 8 ans
Basalt La Longère – 66-68 canal saint-martin Rennes 35700 Nord – Saint-Martin Ille-et-Vilaine Bretagne
L’artiste Mérovée Dubois vous propose de découvrir les secrets de fabrication du hautbois et de la bombarde. Une après-midi pour fabriquer, expérimenter et jouer de la musique !
Basalt
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