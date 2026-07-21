Informations pratiques

Mont-Saint-Aignan

Anticyclone Théâtre / Musique / Magie par la compagnie Silence & Songe

1 Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06 10:30:00

fin : 2026-12-06 11:30:00

Date(s) :

2026-12-06

Bienvenue au pays d’Ennui, territoire immense où Anticyclone, exploratrice haute en couleur, part en expédition avec une arme secrète son imagination débordante ! Ici, les peurs se domptent, le vide s’apprivoise et les journées sans rien deviennent de folles aventures.

Entre humour, poésie et fantaisie, Anticyclone embarque petits et grands dans un voyage réjouissant où l’on apprend que rêver est parfois le plus sûr moyen de ne jamais s’ennuyer.

Moment musical à l’issue du spectacle par le conservatoire de Rouen

La bibliothèque sera exceptionnellement ouverte de 9h30 à 12h30.

En partenariat avec la Maison de l’Université, le CDN Normandie-Rouen et le Théâtre Charles Dullin dans le cadre du festival “Décembre magique”.

Spectacle jeune public dès 6 ans

Durée 55 minutes .

1 Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie

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English : Anticyclone Théâtre / Musique / Magie par la compagnie Silence & Songe

L’événement Anticyclone Théâtre / Musique / Magie par la compagnie Silence & Songe Mont-Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-07-21 par Seine-Maritime Attractivité