Circuit : visite guidée du quartier du Village, Place Saint-Méen, Mont-Saint-Aignan
samedi 19 septembre 2026 · Place Saint-Méen · Mont-Saint-Aignan
Informations pratiques
Circuit : visite guidée du quartier du Village Samedi 19 septembre, 15h00 Place Saint-Méen Seine-Maritime
Durée 1h30, RDV place Saint-Méen.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Visite commentée du quartier du Village par Claude Boudin, historien et auteur avec Patrice Macqueron de l’ouvrage Mont-Saint-Aignan, naissance d’une ville, paru en 2011 aux éditions des Falaises. Départ du parvis de l’église Saint-Aignan.
Place Saint-Méen Place Saint-Méen, 76130 Mont-Saint-Aignan Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie
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