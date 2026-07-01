Concert d’orgue par Constance Turmel, Eglise Saint-Thomas-de-Cantorbéry, Mont-Saint-Aignan

Informations pratiques

Concert d’orgue par Constance Turmel Dimanche 20 septembre, 17h00 Eglise Saint-Thomas-de-Cantorbéry Seine-Maritime

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Concert par Constance Turmel (orgue renaissance), église Saint-Thomas-de-Cantorbéry

Eglise Saint-Thomas-de-Cantorbéry 70 rue Louis Pasteur, 76130 Mont-Saint-Aignan Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie

Concert par Constance Turmel (orgue renaissance), église Saint-Thomas-de-Cantorbéry

©Constance Turmel