AGENDA · Mont-Saint-Aignan
Concert d’orgue par Constance Turmel, Eglise Saint-Thomas-de-Cantorbéry, Mont-Saint-Aignan
dimanche 20 septembre 2026 · Eglise Saint-Thomas-de-Cantorbéry · Mont-Saint-Aignan
Informations pratiques
Concert d’orgue par Constance Turmel Dimanche 20 septembre, 17h00 Eglise Saint-Thomas-de-Cantorbéry Seine-Maritime
Durée 1h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Concert par Constance Turmel (orgue renaissance), église Saint-Thomas-de-Cantorbéry
Eglise Saint-Thomas-de-Cantorbéry 70 rue Louis Pasteur, 76130 Mont-Saint-Aignan Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie
Concert par Constance Turmel (orgue renaissance), église Saint-Thomas-de-Cantorbéry
©Constance Turmel