Soirée d’ouverture de saison Programmation 2026/27 Mont-Saint-Aignan

Informations pratiques

Mont-Saint-Aignan

Soirée d’ouverture de saison Programmation 2026/27

1 Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:30:00

fin : 2026-09-18 22:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Entre humour décalé et convivialité, découvrez dans une ambiance festive le nouveau voyage culturel auquel vous invite l’Espace Marc-Sangnier pour la saison 2026/27.

Programme

À 18h30 sur l’Esplanade Andrée-Chedid

La Chute de Pas Camus du tout,

Spectacle de rue par la Compagnie Acid Kostik

Tout public à partir de 4 ans, 1h

Un livreur chute. Un mort… peut-être. Des agents fédéraux aussi compétents qu’improbables. Un narrateur qui en sait trop. Et vous, dans tout ça, êtes-vous témoin, suspect… ou coupable ? Avec La Chute (de pas Camus du tout), la compagnie Acid Kostik détourne les codes du polar américain dans une enquête musicale, interactive et délicieusement absurde. Un tourbillon de rires, de bruitages et de folie douce qui embarque petits et grands dans un mystère aussi loufoque qu’irrésistible.

À partir de 19h30

Frichti festif

À 21h sur le Plateau 130

Derrière

Spectacle par la Compagnie PJPP

Tout public à partir de 6 ans, 1h30

Et si les maladresses, les imprévus et les petits ratés étaient la matière première d’un grand moment de théâtre ? Avec Derrière, la compagnie PJPP signe un spectacle jubilatoire où danse, humour et inventivité se mêlent avec une rare finesse. À partir de presque rien, ce duo virtuose crée des mondes, détourne les objets, fait naître l’émotion et transforme l’absurde en poésie. Entre éclats de rire, surprises visuelles et délicatesse, Derrière invite à regarder autrement l’échec et à laisser libre cours à l’imagination. Un spectacle tendre, drôle et profondément réjouissant. .

1 Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 18 99 00 ems@montsaintaignan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée d’ouverture de saison Programmation 2026/27

L’événement Soirée d’ouverture de saison Programmation 2026/27 Mont-Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-07-21 par Seine-Maritime Attractivité