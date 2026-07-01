Visite du guidée du cinéma, Cinéma Ariel, Mont-Saint-Aignan

Informations pratiques

Visite du guidée du cinéma Dimanche 20 septembre, 10h00 Cinéma Ariel Seine-Maritime

Durée 2h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Visite guidée du cinéma Ariel, cabine et salle, par le directeur du cinéma Fabrice Ricque.

Cinéma Ariel 22 Place Colbert, 76130 Mont-Saint-Aignan, France Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie 0235152599 https://www.montsaintaignan.fr/culture-sport-et-loisirs/vie-culturelle/a-laffiche https://www.facebook.com/pages/Cin%C3%A9ma-Ariel-Mont-Saint-Aignan/872613376137955 Cinéma d’art et d’essai

Visite guidée du cinéma Ariel, cabine et salle, par le directeur du cinéma Fabrice Ricque.

©Gaëtan Ballot