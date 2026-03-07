ANTIGONE D’APRÈS JEAN ANOUILH PAR LA CIE AVIS DE PAS SAGE Rue des Capucins Cazères

ANTIGONE D’APRÈS JEAN ANOUILH PAR LA CIE AVIS DE PAS SAGE

Rue des Capucins CINEMA-THEATRE LES CAPUCINS Cazères Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 20:30:00

fin : 2026-04-15 21:40:00

Date(s) :

2026-04-15

Une figure emblématique de la révolte revisitée dans une mise en scène résolument moderne

Œdipe et sa mère Jocaste règnent sur Thèbes. Antigone est leur fille, le fruit de leur inceste. Après le suicide de sa mère Jocaste et l’exil de son père Œdipe, voilà que les deux frères d’Antigone Etéocle et Polynice se disputent le trône vaquant et s’entre-tuent.

C’est Créon, le frère de Jocaste, qui est le nouveau roi il annonce que seul Etéocle aura une sépulture, car Polynice est un traître à ses yeux, et que toute personne qui tenterait d’enterrer Polynice sera condamnée à mort. Personne n’ose braver la loi, excepté Antigone.

Antigone désobéit à son oncle Créon. Prise sur le fait par les gardes du roi, elle est condamnée à être enterrée vivante. Pour Anouilh, elle n’a rien d’héroïque. Elle dit simplement non et refuse l’absurdité d’une politique cruelle et arbitraire. Résister, cela veut dire se tenir debout en faisant face . La pièce de Sophocle remaniée par Anouilh en 1944 est plus actuelle que jamais.

Pour la forme, Cécile Granchamp a fait le choix d’une scénographie épurée et abstraite, avec jeux de mime et danse, dans un univers sonore mêlant musique électronique et interviews du public. Sans oublier l’humour présent dans le texte d’Anouilh.

Une belle occasion de sortir en famille, toute génération confondue (à partir du collège) ! 5 .

Rue des Capucins CINEMA-THEATRE LES CAPUCINS Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie reservationavancezculturel@gmail.com

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English :

An emblematic figure of revolt revisited in a resolutely modern production

L’événement ANTIGONE D’APRÈS JEAN ANOUILH PAR LA CIE AVIS DE PAS SAGE Cazères a été mis à jour le 2026-03-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE