FETE DE LA PENTECOTE Cazères
FETE DE LA PENTECOTE Cazères vendredi 22 mai 2026.
Cazères
FETE DE LA PENTECOTE
CENTRE VILLE Cazères Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-22
Cazères en Fête ! 4 jours pour vous amuser !
Grand Week-end de la Pentecôte avec sa traditionnelle fête durant quatre jours. Orchestres, DJ, grande fête foraine, buvettes et repas, feu d’artifice et Corso Fleuri avec ses animations, tous les ingrédients d’un cocktail festif. .
CENTRE VILLE Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie benjamin.fleury@gmail.com
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English :
Cazères en Fête! 4 days of fun!
L’événement FETE DE LA PENTECOTE Cazères a été mis à jour le 2026-04-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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