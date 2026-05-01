BÉNIE SOIT SIXTINE DIFUSION DU FILM EN PRÉSENCE DE L’AUTRICE MAYLIS ADHEMAR Rue des Capucins Cazères

Cazères

BÉNIE SOIT SIXTINE DIFUSION DU FILM EN PRÉSENCE DE L’AUTRICE MAYLIS ADHEMAR

Rue des Capucins CINEMA DES CAPUCINS Cazères Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 14:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Un film de Sophie Reine, tout public.

Librement adaptée du roman de Maylis Adhémar, Bénie soit Sixtine (Ed. Julliard, 2020), cette fiction dresse le portrait d’une jeune femme pieuse, Sixtine, dont la vie bascule lorsqu’elle se marie avec un catholique intégriste.

Comment échapper alors à l’emprise de proches et de valeurs religieuses sectaires ? L’émancipation sera son combat.

La comédienne Capucine Valmary a été distinguée pour son interprétation de Sixtine par le Prix Jeune Espoir féminin Adami au Festival de la fiction de La Rochelle 2024. .

Rue des Capucins CINEMA DES CAPUCINS Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie reservationavancezculturel@gmail.com

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English :

A film by Sophie Reine, for all audiences.

L’événement BÉNIE SOIT SIXTINE DIFUSION DU FILM EN PRÉSENCE DE L’AUTRICE MAYLIS ADHEMAR Cazères a été mis à jour le 2026-04-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE