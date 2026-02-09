ANTIQUA Salon des Antiquaires avenue de l’Europe Châtel-Guyon

ANTIQUA Salon des Antiquaires

avenue de l’Europe Centre de la Mouniaude Châtel-Guyon Puy-de-Dôme

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-03 19:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Le salon de renommée nationale regroupe une cinquantaine d’antiquaires-brocanteurs sur 1200 m2.

Un rendez-vous incontournable de la région Auvergne-Rhône Alpes autour de l’art, des objets rares et des passionnés d’antiquités. Présence d’un expert.

.

avenue de l’Europe Centre de la Mouniaude Châtel-Guyon 63140 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 45 95 52 36 antiqua.chatelguyon@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The nationally-renowned show brings together some 50 antique and second-hand dealers over an area of 1,200 m2.

An unmissable event in the Auvergne-Rhône Alpes region for art, rare objects and antique enthusiasts. Presence of an expert.

L’événement ANTIQUA Salon des Antiquaires Châtel-Guyon a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic