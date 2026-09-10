ANTIQUE TASCIACA : site des Mazelles en visite libre, Tasciaca – site archéologique des Mazelles, Thésée
samedi 19 septembre 2026 · Tasciaca - site archéologique des Mazelles · Thésée
Informations pratiques
ANTIQUE TASCIACA : site des Mazelles en visite libre Samedi 19 septembre, 10h00 Tasciaca – site archéologique des Mazelles Loir-et-Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Venez visiter l’antique Tascaca sur la voie romaine entre Tours et Bourges. Découvrez l’énigmatique site des Mazelles, un exceptionnel témoignage de la construction en Gaule romaine en Val-de-Cher.
Tasciaca – site archéologique des Mazelles 5 Rue Romaine, 41140 Thésée, France Thésée 41140 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33632803559 https://www.tasciaca.com Pour le visiteur d’aujourd’hui, les Mazelles sont les vestiges les plus immédiatement visibles de l’antique Tasciaca.
Les Mazelles ont probablement été construites au cours du premier tiers du IIe siècle, sous le règne de l’empereur Hadrien, période de paix et de prospérité dans l’ouest de l’empire romain. Parking. En voiture : Autoroute A85 (Vierzon à Angers via Tours), sortie N° 12; Route touristique de Chenonceau à St-Aignan (Départementale D176); Route dans le val du Cher : Route départementale D976. En train : Arrêts en gares de Thésée, St-Aignan et Montrichard, des trains TER venant de Tours, St-Pierre des Corps et Vierzon.
Venez visiter l’antique Tascaca sur la voie romaine entre Tours et Bourges.
© Corinne Perroux
À voir aussi à Thésée (Loir-et-Cher)
- Forum des associations à thésée Thésée 12 septembre 2026
- Tasciaca : Visite libre du musée archéologique, Tasciaca – Musée archéologique, Thésée 19 septembre 2026