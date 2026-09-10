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Antonia et ses filles, Les Cinéastes, Le Mans

lundi 14 septembre 2026 · Les Cinéastes · Le Mans

Antonia et ses filles, Les Cinéastes, Le Mans

Informations pratiques

Début
lundi 14 septembre 2026
Fin
lundi 14 septembre 2026
Lieu
Les Cinéastes
Adresse
42 place des Comtes du Maine, Le Mans
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe

Antonia et ses filles Lundi 14 septembre, 18h15 Les Cinéastes Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-14T18:15:00+02:00 – 2026-09-14T19:57:00+02:00
Fin : 2026-09-14T18:15:00+02:00 – 2026-09-14T19:57:00+02:00

Les Cinéastes 42 place des Comtes du Maine, Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire https://www.les-cineastes.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0726#showmovie?id=OGR7T »}]
Rdv patrimoine – Dans une petite ferme de la campagne hollandaise, Antonia, vieille dame de 90 ans, entame sa dernière journée. Par sa façon d’être, son comportement entier et excentrique, Antonia … Les Cinéastes Antonia et ses filles

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