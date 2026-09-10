Antonia et ses filles, Les Cinéastes, Le Mans

Informations pratiques

Antonia et ses filles Lundi 14 septembre, 18h15 Les Cinéastes Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-14T18:15:00+02:00 – 2026-09-14T19:57:00+02:00

Fin : 2026-09-14T18:15:00+02:00 – 2026-09-14T19:57:00+02:00

Les Cinéastes 42 place des Comtes du Maine, Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire https://www.les-cineastes.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0726#showmovie?id=OGR7T »}]

Rdv patrimoine – Dans une petite ferme de la campagne hollandaise, Antonia, vieille dame de 90 ans, entame sa dernière journée. Par sa façon d’être, son comportement entier et excentrique, Antonia … Les Cinéastes Antonia et ses filles