Anytime, Pressurised Césaré Bétheny

Début : 2026-05-21 19:30:00

fin : 2026-05-21

2026-05-21

Performance pour 4 instrumentistes,

chœur et visuels générés par intelligence artificielle

Why Patterns?

Anytime, Pressurised est conçue comme une méditation musicale et visuelle sur une série de fragments archéologiques retrouvés parmi d’antiques objets funéraires.

D’origines grecques et égyptiennes, les résidus textuels sont réécris et agencés poétiquement par l’autrice Rina Kenovic.

Chantée par un chœur généré à l’aide de l’intelligence artificielle, la partition vocale élaborée depuis le texte fait l’objet d’une analyse spectrographique, source d’inspiration pour une suite visuelle grâce à la technologie numérique générativité, interactivité, immersion elle sera diffusée en live par l’artiste transmédia Donatien Aubert.

Entre Steve Reich et Joy Division, la direction musicale puise à la fois dans la musique minimaliste et la new wave plasticité de la temporalité, sonorités synthétiques, importance du rythme.

Performance totale d’environ une heure, dont le dispositif est inspiré par le travail du philosophe politique Mark Fisher, Anytime, Pressurised est tourmenté par les futurs perdus Why Patterns? cherche à y faire refléter “les reliques du présent dans les potentiels non activés du passé”.

Composition, direction, synthétiseurs, claviers Alexandre du Closel

Saxophone Léa Ciechelski

Séquenceurs, synthétiseurs Luca Ventimiglia

Saxophone Theo Nguyen Duc Long

Développement chœur Axel Chemla-Romeu-Santos

Écriture texte Rina Kenovic

Conception graphique Clara Eon

Création numérique Donatien Aubert .

Césaré 38 Rue Alain Colas Bétheny 51450 Marne Grand Est contact@cesare.fr

