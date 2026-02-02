Anytime, Pressurised Césaré Bétheny
Anytime, Pressurised Césaré Bétheny jeudi 21 mai 2026.
Anytime, Pressurised
Césaré 38 Rue Alain Colas Bétheny Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 19:30:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Tout public
Performance pour 4 instrumentistes,
chœur et visuels générés par intelligence artificielle
Why Patterns?
Anytime, Pressurised est conçue comme une méditation musicale et visuelle sur une série de fragments archéologiques retrouvés parmi d’antiques objets funéraires.
D’origines grecques et égyptiennes, les résidus textuels sont réécris et agencés poétiquement par l’autrice Rina Kenovic.
Chantée par un chœur généré à l’aide de l’intelligence artificielle, la partition vocale élaborée depuis le texte fait l’objet d’une analyse spectrographique, source d’inspiration pour une suite visuelle grâce à la technologie numérique générativité, interactivité, immersion elle sera diffusée en live par l’artiste transmédia Donatien Aubert.
Entre Steve Reich et Joy Division, la direction musicale puise à la fois dans la musique minimaliste et la new wave plasticité de la temporalité, sonorités synthétiques, importance du rythme.
Performance totale d’environ une heure, dont le dispositif est inspiré par le travail du philosophe politique Mark Fisher, Anytime, Pressurised est tourmenté par les futurs perdus Why Patterns? cherche à y faire refléter “les reliques du présent dans les potentiels non activés du passé”.
Composition, direction, synthétiseurs, claviers Alexandre du Closel
Saxophone Léa Ciechelski
Séquenceurs, synthétiseurs Luca Ventimiglia
Saxophone Theo Nguyen Duc Long
Développement chœur Axel Chemla-Romeu-Santos
Écriture texte Rina Kenovic
Conception graphique Clara Eon
Création numérique Donatien Aubert .
Césaré 38 Rue Alain Colas Bétheny 51450 Marne Grand Est contact@cesare.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Anytime, Pressurised
L’événement Anytime, Pressurised Bétheny a été mis à jour le 2026-02-02 par ADT de la Marne