Merville

ANYWHERE FÊTE SES 2 ANS !

2 Rue du Languedoc Merville Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-26

Vendredi 26 et samedi 27 juin, Anywhere célèbrera ses 2 ans à Merville à l’occasion d’un rendez-vous ouvert à tous !

Au programme

musique live,

foodtrucks, glaces, citronnade & thé glacé midi et soir,

jeux gonflables,

glaces,

visites guidées gratuites,

Retransmission de la finale du Top 14 en direct.

Une offre spéciale est également proposée avec 1 bière offerte pour 1 bière de 25 cl achetée, dans la limite d’une bière offerte par personne les 26 et 27 juin. 0 .

2 Rue du Languedoc Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie contact@anywhere.beer

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Friday June 26 and Saturday June 27, Anywhere celebrates its 2nd anniversary in Merville with an event open to all!

L’événement ANYWHERE FÊTE SES 2 ANS ! Merville a été mis à jour le 2026-05-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE