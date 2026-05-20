ANYWHERE FÊTE SES 2 ANS ! Merville
ANYWHERE FÊTE SES 2 ANS ! Merville vendredi 26 juin 2026.
Merville
ANYWHERE FÊTE SES 2 ANS !
2 Rue du Languedoc Merville Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-26
Vendredi 26 et samedi 27 juin, Anywhere célèbrera ses 2 ans à Merville à l’occasion d’un rendez-vous ouvert à tous !
Au programme
musique live,
foodtrucks, glaces, citronnade & thé glacé midi et soir,
jeux gonflables,
glaces,
visites guidées gratuites,
Retransmission de la finale du Top 14 en direct.
Une offre spéciale est également proposée avec 1 bière offerte pour 1 bière de 25 cl achetée, dans la limite d’une bière offerte par personne les 26 et 27 juin. 0 .
2 Rue du Languedoc Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie contact@anywhere.beer
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English :
On Friday June 26 and Saturday June 27, Anywhere celebrates its 2nd anniversary in Merville with an event open to all!
L’événement ANYWHERE FÊTE SES 2 ANS ! Merville a été mis à jour le 2026-05-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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